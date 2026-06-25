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Os resíduos de medicamentos são considerados um dos principais poluentes emergentes devido à sua presença nos ecossistemas aquáticos. Um estudo liderado pela Escola de Ciências da Universidade do Minho (ECUM) concluiu agora que a composição da água pode ter um impacto significativo na eficiência da remoção destes contaminantes.

A investigação centrou-se no fosfato de cloroquina, um medicamento utilizado no tratamento da malária e de doenças autoimunes como a artrite reumatoide e o lúpus. Os resultados demonstraram que foi possível remover até 83% deste fármaco em água potável. O trabalho foi publicado na revista científica “Scientific Reports”, do grupo Nature.

O estudo foi desenvolvido por Fangyuan Zheng, Pedro M. Martins, Senentxu Lanceros-Méndez e Roberto Fernández de Luis, contando com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, do Ministério da Ciência e Inovação de Espanha, do Governo Basco e do programa Horizonte Europa, através dos projetos 3DMemBio, HyPerRem e Modules.

Os investigadores escolheram o fosfato de cloroquina por se tratar de um poluente persistente, cuja eliminação pelos sistemas convencionais de tratamento de água é particularmente difícil. Ao contrário de muitos estudos realizados nesta área, que recorrem apenas a água ultrapura de laboratório, a equipa testou também os materiais em água potável e em água do mar sintética, procurando reproduzir condições mais próximas das encontradas no ambiente.

Foram analisados cinco materiais semicondutores com potencial para remover resíduos farmacêuticos da água: dióxido de titânio e óxidos de zinco, de cério, de bismuto e de tungsténio. Estes materiais atuam como catalisadores ativados pela luz, produzindo compostos reativos capazes de degradar as moléculas contaminantes.

Segundo a investigadora Fangyuan Zheng, a avaliação comparativa dos cinco materiais em diferentes tipos de água permitiu identificar não apenas o material mais eficaz, mas também compreender de que forma o seu desempenho varia em condições reais.

Os resultados mostraram que alguns materiais que apresentavam desempenhos razoáveis em água ultrapura perderam grande parte da sua eficácia quando testados em água potável ou em água do mar sintética. A presença elevada de sais e outros iões revelou-se um fator que interfere com o processo fotocatalítico.

Entre os materiais avaliados, o dióxido de titânio destacou-se em todas as condições testadas. Este material conseguiu remover até 83% do fosfato de cloroquina em água para consumo humano e 46% em água do mar sintética.

Para Pedro M. Martins, o conhecimento obtido poderá contribuir, no futuro, para o desenvolvimento de tecnologias e sistemas de tratamento de água mais eficazes na remoção de fármacos e de outros contaminantes persistentes presentes em rios, lagos e zonas costeiras.

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