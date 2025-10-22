Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O presidente do júri entendeu dar mais uma oportunidade e prolongar mais o tempo para que o consórcio possa apresentar a sua proposta firme”, adiantou aos jornalistas o secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública, à margem de uma reunião com a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada.

O júri do concurso, presidido pelo economista Augusto Mateus, tinha exigido ao consórcio Newtour MS/Aviation a apresentação de uma proposta para a compra da Azores Airlines até 24 de outubro, prazo que foi esta quarta-feira estendido até 10 de novembro.

Segundo estipulado no caderno de encargos, o consórcio vai ter de apresentar uma “proposta melhorada”, sendo que, além da apresentação da proposta até 10 de novembro, o júri estabeleceu a data limite de 24 de novembro para a submissão de documentação burocrática.

“A nossa expectativa é que o desfecho possa acontecer no prazo que o júri agora colocou. Confiamos na credibilidade do presidente do júri e no seu reacional relativamente a esse adiamento. Ficaremos, naturalmente, à espera do relatório final do júri”, reforçou Duarte Freitas.

A privatização da Azores Airlines (empresa do grupo SATA que opera do arquipélago para o exterior) está a ser negociada com o consórcio Newtour/MS Aviation.

A 7 de outubro, fonte oficial do Newtour/MS Aviation assegurou à agência Lusa que o consórcio está “empenhado” em continuar a trabalhar para que seja possível chegar a um acordo sobre a privatização.

Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).