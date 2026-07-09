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O Doutor Finanças lançou um Simulador de Poupança, uma ferramenta gratuita que permite calcular quanto é necessário poupar todos os meses para atingir diferentes objetivos financeiros. Disponível online, o simulador destina-se a apoiar os portugueses no planeamento da poupança, transformando intenções em planos concretos.

A ferramenta calcula o esforço mensal necessário com base no montante que o utilizador pretende alcançar, no capital inicial já disponível, no prazo definido e numa taxa média anual de retorno estimada.

O simulador pode ser utilizado para diversas finalidades, incluindo a preparação da entrada para a compra de uma casa, a criação ou reforço de um fundo de emergência, a constituição de um complemento de reforma ou o financiamento de despesas futuras, como uma viagem ou uma compra de maior valor. Além disso, permite comparar diferentes cenários através do ajuste de variáveis como o prazo, o montante pretendido, a taxa de retorno ou a capitalização dos rendimentos.

Para utilizar a ferramenta, basta indicar o valor que se pretende atingir, o montante já acumulado, o número de anos disponíveis, a taxa média anual de retorno e se os rendimentos serão reinvestidos. Com base nesses dados, o simulador apresenta o valor mensal necessário, o capital total investido e a parcela do objetivo que poderá resultar dos rendimentos gerados ao longo do período.

O Doutor Finanças apresenta ainda alguns exemplos de utilização da ferramenta. Uma pessoa que já tenha cinco mil euros e pretenda reunir 30 mil euros para a entrada de uma casa no prazo de dez anos terá de poupar cerca de 173,01 euros por mês, considerando um retorno médio de 2,7% e capitalização anual. Já para constituir um complemento de reforma de 150 mil euros em 30 anos, partindo de três mil euros e assumindo um retorno médio de 4,6%, será necessária uma poupança mensal de 185,92 euros.

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