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O Doutor Finanças lançou um novo simulador de Certificados de Aforro que permite aos utilizadores calcular o rendimento das suas poupanças neste produto financeiro. A ferramenta, disponível gratuitamente, foi desenvolvida para ajudar os portugueses a estimar o rendimento líquido dos Certificados de Aforro da série F.

Segundo o Doutor Finanças, a nova funcionalidade surge num contexto em que os depósitos a prazo perderam atratividade e os Certificados de Aforro têm ganho destaque junto dos aforradores, devido ao capital garantido e à evolução das taxas Euribor.

O simulador possibilita a criação de diferentes cenários de investimento, apresentando o montante líquido final, os juros acumulados e o valor da retenção de IRS sobre os rendimentos obtidos. Para realizar a simulação, os utilizadores devem indicar o valor a investir, a periodicidade de novas subscrições — trimestral, anual ou sem reforços —, o prazo da aplicação, entre um e 15 anos, e a taxa de retenção na fonte aplicável.

A ferramenta permite ainda acompanhar a evolução do investimento ano a ano, oferecendo uma visão detalhada do crescimento da poupança ao longo do período selecionado.

Os juros dos Certificados de Aforro são calculados trimestralmente e têm como referência a média da Euribor a três meses, com um limite máximo de 2,5% e mínimo de 0% na atual série F. A esta taxa soma-se um prémio de permanência progressivo a partir do segundo ano, que pode elevar a taxa bruta até um máximo de 4,25% no final dos 15 anos.

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