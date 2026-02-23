Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Speyside é uma região vinícola situada no nordeste da Escócia, amplamente reconhecida como o coração do whisky escocês.

Com mais de 50 destilarias em atividade (destacam-se nomes como Macallan, Glenfiddich e Glenlivet), concentra a maioria dos produtores do país e desempenha um papel central na afirmação internacional do “Scotch whisky”. Ao longo do Rio Spey, esta área moldou o estilo, a escala e a reputação do whisky escocês durante gerações, tornando-se destino essencial para quem quer perceber como é que o whisky é feito.

Este novo projeto está prestes a tornar a zona de Speyside ainda mais apelativa, pode vir a ser a localização do primeiro “resort de whisky”.

Sem atividade há mais de duas décadas

Segundo conta a revista Forbes, os irmãos Dale e Mark Winchester, donos do local desde 2004, juntaram-se ao ex-mestre destilador de Benromach, Keith Cruickshank, à especialista em hospitalidade Gwenda Smits e à Organic Architects (especialistas em design sustentável de destilarias) para criar um espaço único, uma destilaria em plena operação combinada com um hotel boutique de 5 estrelas, spa, restaurante de fine dining e salas de provas.

O restaurante vai ser instalado na antiga pocilga da propriedade, e a suite penthouse numa das estruturas icónicas com um telhado em forma de pirâmide que caracteriza as destilarias escocesas.

Fundada em 1897, a Coleburn foi desenhada por Charles Doig, o arquitecto escocês que introduziu o design clássico dos pagodes (telhados ventilados instalados sobre os fornos de secagem de malte) às destilarias de whisky. O local parou a produção em 1985 sob a United Distillers & Vintners, antecessora da Diageo. Desde que os Winchester adquiriram a propriedade, tem sido usada para venda de barris, armazenamento e engarrafamento.

Restaurante em 2026, hotel em 2027

O objetivo é abrir em fases. O restaurante deve abrir ainda este ano, já a conclusão do hotel está prevista para o próximo.

Até lá, a melhor opção de alojamento para quem quer visitar a destilaria Coleburn, é o Craigellachie Hotel, de 4 estrelas, perto de uma série de trilhos para caminhadas ao longo do Speyside Way. O hotel também fica a curta distância da famosa ponte de ferro fundido Craigellachie, erguida em 1814, a única ponte remanescente na Escócia do maior engenheiro civil britânico, Thomas Telford.

Há também vários hotéis em Elgin, entre os mais notáveis The Mansefield, Sunninghill Hotel e Laichmoray Hotel.

O projeto Coleburn promete ser um marco não só para Speyside, mas para o turismo de whisky a nível global. Pela primeira vez, será possível não apenas visitar uma destilaria, mas ficar, relaxar num spa, jantar num restaurante gourmet e acordar numa destilaria histórica, tudo enquanto se está imerso na cultura e tradição do whisky escocês.

