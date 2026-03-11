Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Este ano, não vai haver praia na Calada. A arriba está instável, é preciso proteger pessoas e bens. Este ano, não há condições de aqui fazer praia", declarou José Pimenta Machado, presidente da APA.

Machado falava no Porto na apresentação de um relatório do organismo que lidera quanto aos efeitos do mau tempo entre outubro de 2025 e os primeiros dias deste mês no litoral de Portugal continental, bem como o plano de obras para recuperação e minimização de danos.

Questionado pelos jornalistas, Machado não pôde antecipar outras praias que possam ser designadas como interditas nesta época balnear, trabalhando para "assegurar" que o máximo possível destes locais possam abrir a banhos.

Ali [Praia da Calada], reforçou, "não há condições de garantir quer o acesso à praia quer a estabilização daquela arriba", deixando o acesso "suspenso" pelo menos para este ano.

No relatório, pode ler-se que este local foi sinalizado pela instabilidade da arriba, mas também por danos em obras de proteção costeira, enquanto outras praias daquele concelho também foram marcados pela mesma instabilidade.

Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metade das mortes foram registadas em trabalhos de recuperação.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos de milhares de milhões de euros.

