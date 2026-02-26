Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um incêndio consumiu a maior parte da estátua de Nossa Senhora de Fátima que estava a ser erguida no bairro Pajuçara, em Natal, deixando apenas a cabeça e a coroa por instalar intactas, diz o G1. A obra deveria atingir 35 metros de altura, com uma base de oito metros, e estava próxima da conclusão.

O incêndio teve início devido a um curto-circuito numa máquina de solda. A estátua tem resina, fibra e isopor, pelo que a chama se propagou facilmente. Contudo, a causa do incêndio só será confirmada após investigação da Polícia Científica, que analisará todos os elementos no local.

O Corpo de Bombeiros de Natal foi acionado às 14h30 e mobilizou cerca de 20 militares para controlar o fogo e garantir a segurança da área.

A equipa de emergência médica foi chamada devido ao desabamento parcial da estrutura e à informação inicial de duas vítimas. Porém, foi apenas registada uma vítima, com queimaduras leves numa mão.

A estátua estava a ser construída com blocos de isopor que eram moldados e recortados através de um robô para formar os módulos do rosto, tronco e restante estrutura, antes de serem içados. Apenas a cabeça e a coroa ainda não tinham sido instaladas, pelo que não foram afectadas pelo incêndio.

A obra estava a cargo do artista Ranilson Viana, cuja equipa trabalhava no local no momento do incidente. Em comunicado, a autarquia afirmou que Viana “se responsabilizará integralmente pela recuperação da imagem e retomará os serviços tão logo a estrutura permita, sem qualquer prejuízo financeiro para o município”.

O investimento total da obra era de cerca de 15 milhões de reais. O cronograma inicial previa a conclusão até março de 2026.

A Arquidiocese de Natal manifestou a sua solidariedade devido ao incêndio através de um comunicado e lembrou que a obra "integra o projeto do governo municipal de valorização do turismo religioso".

"Expressamos nossa solidariedade à Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, território no qual o monumento está sendo erguido, bem como a todos os fiéis católicos que acompanham com esperança sua execução. Sabemos quão grande é a expectativa em torno deste monumento que traduz fé e o fortalecimento da devoção mariana. Nossa solidariedade se volta também ao artista, responsável pela obra, bem como aos trabalhadores que se encontravam no local no momento do ocorrido e que, felizmente, foram poupados de ferimentos ou consequências graves", pode ler-se.

"Neste momento de consternação, elevamos nossas orações ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, para que inspire forças renovadas para a continuidade dessa obra. Confiamos que, com determinação e espírito de comunhão, a Prefeitura de Natal e os demais envolvidos no projeto, possam reconstruir a estátua, preservando o significado de espiritualidade que ela representa para muitas pessoas", é ainda referido.

