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A estátua foi inaugurada no sábado, em Konotopie, uma aldeia no centro da Polónia com menos de 150 habitantes, diz o The Guardian. A cerimónia de consagração contou com a participação de centenas de pessoas, enquanto helicópteros lançaram pequenas rosas vermelhas sobre a multidão, sacerdotes celebraram missa e o grupo folclórico Mazowsze interpretou música tradicional polaca.

Com 55,6 metros de altura, a estátua ultrapassa o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que mede 38 metros, incluindo o pedestal. No caso do monumento polaco, a altura inclui um pedestal em forma de coroa com 15 metros.

A nova estátua também supera o Cristo Rei de Świebodzin, no oeste da Polónia, inaugurado em 2010 e que, juntamente com a elevação onde está instalado, atinge 52,5 metros.

Existe, contudo, uma estátua da Virgem Maria ainda mais alta nas Filipinas, com 98 metros.

Entre os presentes na cerimónia esteve Lech Wałęsa, antigo líder da resistência anticomunista polaca, vencedor do Prémio Nobel da Paz pela liderança do sindicato Solidariedade e posteriormente Presidente da Polónia.

Aos 82 anos, Wałęsa afirmou durante a inauguração: "Este é o fim do meu caminho", numa referência às causas que defendeu ao longo da vida, incluindo a democracia e a fé católica. "Comecei com a Virgem Maria e termino com a Virgem Maria", acrescentou.

Durante os anos em que esteve à frente do Solidariedade, Wałęsa usava habitualmente um alfinete com a imagem da Virgem Negra e atribuiu frequentemente à sua fé em Deus a força para lutar contra o comunismo.

A Igreja Católica teve um papel importante na vida pública polaca depois da queda do comunismo, em 1989, beneficiando do prestígio conquistado pelo apoio à oposição anticomunista. A Polónia é também o país de origem de São João Paulo II, que foi Papa entre 1978 e 2005.

Apesar de a influência da religião na vida pública ter diminuído gradualmente nos últimos anos, sobretudo entre os mais jovens e nas zonas urbanas, a Igreja Católica continua a ter influência, especialmente nas comunidades rurais e entre as gerações mais velhas.

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