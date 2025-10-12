Estas são as primeiras câmaras apuradas, o que muda nestes municípios?
Évora
PS: 35% | Carlos Zorrinho
PSD/CDS: 21%
CDU: 19%
Chega: 14%
Antes:
A CDU, liderada por Carlos Pinto de Sá, ganhou a Câmara Municipal de Évora nas eleições autárquicas de 2021, com 27,4% dos votos. O PS ficou em segundo lugar, com 26,3%, numa disputa muito renhida, ficando a menos de 300 votos da CDU.
Braga
PSD/CDS: 33% | João Rodrigues
PS/PAN: 26%
ASB: 13%
IL: 11%
Chega: 10%
Antes
A coligação PSD-CDS-PPM-A, liderada por Ricardo Rio, venceu as eleições autárquicas de 2021 em Braga, obtendo 42,9% dos votos e elegendo 6 vereadores. Ricardo Rio foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Braga.
Aveiro
PSD/CDS: 44%
PS: 31%
Chega: 12%
Antes
A coligação PSD/CDS, liderada por José Ribau Esteves, venceu as eleições autárquicas de 2021 na Câmara Municipal de Aveiro, com 51,3% dos votos e 6 vereadores eleitos. O PS, que concorreu em coligação com o PAN, ficou em segundo lugar com 26% dos votos e 3 vereadores.
Vila Nova de Gaia
PSD/CDS/IL: 41%
PS: 36%
Chega: 12%
Antes
Nas eleições autárquicas de 2021, o Partido Socialista venceu a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia com uma vitória expressiva, alcançando mais de 57% dos votos. Eduardo Vítor Rodrigues foi reeleito presidente da Câmara, mantendo 9 dos 11 vereadores em disputa
Faro
PS: 40%
PSD: 32%
Chega: 17%
Antes
Nas eleições autárquicas de 2021 em Faro, a coligação PSD-CDS-PPM-MPT-IL, liderada por Rogério Bacalhau, venceu com 47,76% dos votos e conquistou 6 mandatos na Câmara Municipal. O Partido Socialista ficou em segundo lugar com 30,58% dos votos, elegendo 3 mandatos.
