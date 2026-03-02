Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Diferente dos croissants folhados tradicionais do resto do país, o croissant “à Moda do Porto” é confeccionado com massa brioche, conferindo-lhe uma textura macia e um sabor mais rico. A finalização é muitas vezes feita com calda de açúcar, por vezes enriquecida com Vinho do Porto, que lhe dá o aspeto brilhante característico. O formato inconfundível completa a identidade deste ícone regional.

Podem candidatar-se estabelecimentos de restauração e bebidas do Distrito e Área Metropolitana do Porto que fabriquem os seus próprios croissants e utilizem manteiga na confeção. A área abrangida inclui municípios como Amarante, Espinho, Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, entre outros.

Após o período de inscrições, os estabelecimentos selecionados participarão numa primeira fase de provas em abril. As avaliações serão feitas em prova cega, por um júri composto por profissionais reconhecidos, que elegerá os 10 finalistas com base em técnica, sabor, textura e aspeto visual. Entre os elementos já confirmados estão os chefs pasteleiros Telmo Moutinho, da Ogi by Euskalduna, Ana Sofia Macedo, do Vinha Restaurante (uma estrela Michelin), e Ana Patrícia Correia, da Marupiu Pâtisserie. A presidência do júri será novamente da professora e investigadora de gastronomia Olga Cavaleiro, que destaca que “este concurso é uma forma extraordinária de valorizar o produto e desafiar os profissionais a aprimorá-lo continuamente”.

Os 10 finalistas integrarão a Rota d’O Melhor Croissant à Moda do Porto, promovida no website e nas redes sociais do concurso, funcionando como guia anual para o público. A grande final decorrerá na região do Porto, perante plateia e imprensa, sendo atribuído o título de O Melhor Croissant à Moda do Porto, válido até à próxima edição, bem como o segundo e terceiro lugares. Na edição anterior, o vencedor foi a Crescente Padaria Artesanal, em Santa Maria da Feira, sob comando do pasteleiro Daniel Brandão.

O concurso é organizado pela Manja e pelas Edições do Gosto, responsáveis por outras iniciativas gastronómicas de referência, como O Melhor Pastel de Nata de Lisboa e o Congresso de Cozinha.

