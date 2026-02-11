Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em Coimbra, cerca de três mil pessoas foram retiradas preventivamente das suas habitações devido ao risco iminente de rutura dos diques do Mondego.

"Estamos mesmo, mesmo no limiar. É nesse limiar que se tem que gerir a situação possível. E é isso que está a ser feito pela APA, é isso que está a ser feito na gestão das barragens. É isso que está a ser feito na gestão com Espanha. O que se pode fazer, está-se a fazer", disse em declarações aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o presidente da República, está a ser feito um esforço conjunto entre a "APA, os presidentes de câmara, as instituições sociais, o Estado".

"Estamos mesmo ali no limite. Nós estávamos ali a discutir a situação e enquanto discutimos, subiu o nível. Estávamos num determinado número e subiu no espaço de uma hora", notou o presidente da República.

Também Luís Montenegro lembrou que estão todas as entidades no terreno. "Vivemos um tempo de grande exigência, de um desafio extremo. Estamos no limiar da capacidade possível para conter estas águas do rio Mondego e, portanto, a palavra é simultaneamente tranquilidade porque tudo aquilo que pode ser feito está a ser feito, incluindo a medida preventiva mais extrema que é a evacuação. E tudo aquilo que puder ainda ser salvaguardado, vai ser salvaguardado do ponto de vista da gestão do caudal, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da nossa interação com os nossos vizinhos espanhóis, que, aliás, é uma matéria que vem sendo feita desde o início do mês de janeiro".

