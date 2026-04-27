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Segundo a autarquia, a iniciativa, dirigida à população sénior em situação de vulnerabilidade, tem vindo a ganhar expressão no território, ultrapassando a meta inicialmente definida.

A identificação dos casos é feita em articulação com entidades locais, permitindo uma resposta atempada às necessidades dos idosos em risco. O sistema disponibilizado consiste num equipamento cómodo, prático e resistente à água, que assegura monitorização contínua e uma resposta imediata em situações de emergência, tanto dentro como fora de casa.

Desde o arranque do programa, foram sinalizados 881 casos, dos quais 761 idosos já passaram por esta resposta, evidenciando a crescente adesão à medida. O “Estamos Juntos” destina-se a munícipes com 65 ou mais anos, que apresentem vulnerabilidade económica e risco de isolamento social.

A participação é gratuita, mediante candidatura realizada através das entidades parceiras, nomeadamente Juntas e Uniões de Freguesia, Domus Social e os Serviços de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS).

O serviço de teleassistência continua assim a afirmar-se como um instrumento relevante no combate à solidão e ao isolamento, contribuindo para o bem-estar, segurança e autonomia da população idosa. Com esta medida, o Município do Porto reforça ainda o objetivo de permitir que os idosos permaneçam nas suas habitações, evitando institucionalizações involuntárias e promovendo uma vida mais integrada na comunidade.

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