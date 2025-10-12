Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um e-mail enviado pelo príncipe André a Jeffrey Epstein, em 2011, volta a colocar o duque de Iorque sob escrutínio público e a aumentar a pressão sobre a família real britânica, diz o The Guardian.

Com isto, prova-se que o príncipe André manteve contacto com o norte-americano depois de afirmar, numa entrevista à BBC, que tinha cortado relações em 2010.

O e-mail em causa foi enviado a 28 de fevereiro de 2011, um dia depois de ser divulgada a conhecida fotografia em que o príncipe André surge com o braço em torno da então adolescente Virginia Giuffre, acompanhados por Ghislaine Maxwell.

Na mensagem, o duque de Iorque escreve a Epstein: “Estou tão preocupado contigo! Não te preocupes comigo! Parece que estamos juntos nisto e teremos de superar a situação. Caso contrário, mantém-te em contacto e jogaremos mais em breve!!!!”. O email foi assinado por “A, HRH The Duke of York, KG”.

De recordar que Epstein, que foi condenado em 2008 por crimes de solicitação de prostituição e solicitação de prostituição com menor, foi encontrado morto numa prisão federal de Manhattan, em agosto de 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. A morte foi considerada suicídio.

