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As conversações entre Israel, Líbano e os Estados Unidos da América, realizadas esta terça-feira em Washington D.C, já terminaram, de acordo com a agência estatal libanesa National News Agency, revela a BBC.
Segundo a mesma fonte, o encontro teve a duração aproximada de duas horas, não tendo sido, para já, divulgados detalhes sobre o conteúdo das discussões nem eventuais conclusões.
Até ao momento, não foram emitidos comentários oficiais por parte das delegações dos Estados Unidos ou de Israel sobre o desenrolar das conversações ou sobre possíveis próximos passos no processo diplomático.
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