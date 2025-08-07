"Vamos estabelecer um diálogo com os parceiros sociais, quer os empregadores, quer os trabalhadores", começou por referir Montenegro, à margem da inauguração da 633.ª edição da Feira de São Mateus em Viseu.

"As transformações e as mudanças incorporam discussão e nós estamos aqui para discutir. Estamos aqui para debater com humildade democrática, mas com a firmeza de quem tem objetivos a cumprir", afirmou.