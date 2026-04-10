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O vice-presidente norte-americano, JD Vance, embarcou no Air Force Two com destino ao Paquistão, onde lidera as negociações entre os Estados Unidos da América e o Irão, previstas para arrancar amanhã, dia 10 de abril.

Antes da partida, JD Vance mostrou-se otimista quanto ao encontro, escreve a BBC. “Estamos ansiosos pelas negociações”, afirmou, acrescentando que os EUA estão disponíveis para “estender a mão” caso o Irão atue “de boa-fé”. Ainda assim, deixou um aviso claro: se os iranianos “tentarem jogar connosco”, Washington não será recetivo.

O vice-presidente indicou também que segue orientações definidas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, para conduzir as discussões.

As conversações têm lugar em Islamabad, capital paquistanesa, conforme já tinha anunciado a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

A delegação norte-americana conta ainda com a presença do enviado especial Steve Witkoff e de Jared Kushner, genro de Donald Trump. Do lado iraniano, porém, a chegada da delegação a Islamabad ainda não foi confirmada pelas autoridades locais.