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Os estágios clínicos realizados no Serviço Nacional de Saúde (SNS) por estudantes do ensino superior privado estão sujeitos ao pagamento de uma verba diária entre cinco e dez euros, suportada pelas respetivas instituições de ensino, avança o Jornal de Notícias.

De acordo com o jornal, o setor do ensino universitário privado considera que esta situação representa uma discriminação face às instituições públicas e admite recorrer ao Tribunal Constitucional.

Em alguns cursos, os estágios representam cerca de duas mil horas de formação ao longo da licenciatura. Com um custo médio de 1,5 euros por hora, o valor total pode atingir cerca de três mil euros por estudante.

Já as escolas públicas estão isentas deste tipo de contrapartidas, ao abrigo de despachos do Governo publicados em 2004 e em 2017.

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