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O crime aconteceu a 30 de novembro de 2022, quando Horner estava a fazer entregas na casa da família da menina, em Fort Worth, no estado americano do Texas. Na gravação ouvida em tribunal, é possível ouvir a menina perguntar "o que estás a fazer? ​És um raptor?".

O raptor ignorou as perguntas da criança e, a certa altura, disse-lhe: "És muito bonita. Sabias?". A gravação de áudio, ouvida durante o julgamento captou os sons do ataque subsequente, incluindo pancadas, gritos, choro e sufocamento.

O júri também assistiu a um vídeo do dia seguinte ao sequestro, quando Horner regressou à área de onde havia levado Athena e fingiu surpresa quando uma mulher lhe disse que a zona estava isolada devido a uma investigação de sequestro, respondendo que precisava de passar para entregar encomendas.

Athena foi encontrada morta no rio Trinity, dois dias depois do sucedido. Na autópsia, foi revelado que a menina morreu devido a um traumatismo contuso e estrangulamento. O ADN de Horner foi encontrado debaixo das unhas de Athena, bem como em "lugares onde não se deveria encontrar ADN numa menina de sete anos", disse o procurador responsável pelo caso, James Stainton.

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