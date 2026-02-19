Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo as mesmas fontes, à CNN, a Casa Branca foi informada de que o dispositivo militar poderá estar operacional dentro de dias, após um reforço significativo de meios aéreos e navais norte-americanos no Médio Oriente.

Apesar da preparação militar, a decisão política permanece em aberto. Uma das fontes referiu que Trump tem manifestado, em privado, argumentos tanto a favor como contra uma ação militar, tendo consultado conselheiros e aliados sobre o melhor caminho a seguir. “Ele está a passar muito tempo a pensar nisto”, indicou.

Altos responsáveis de segurança nacional da administração reuniram-se na quarta-feira na Sala de Crise da Casa Branca para analisar a situação no Irão. O presidente foi também informado, no mesmo dia, pelo enviado especial Steve Witkoff e por Jared Kushner sobre contactos indiretos mantidos com responsáveis iranianos no dia anterior.

Não é ainda claro se o líder norte-americano tomará uma decisão antes do fim de semana, mantendo-se a incerteza quanto a uma eventual escalada militar na região.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.