Em comunicado, o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou que as suas forças “iniciaram um ataque em grande escala contra as infraestruturas e os depósitos de armas do Estado Islâmico na Síria”. Segundo o comando militar, a ofensiva surge na sequência do ataque ocorrido a 13 de dezembro contra forças norte-americanas e aliadas, na província síria de Palmira.

O secretário da Defesa, Pete Hegseth, afirmou nas redes sociais que o objetivo da operação é “eliminar os combatentes, as infraestruturas e as instalações de armamento do Estado Islâmico” em território sírio.

“Este não é o início de uma guerra, é uma declaração de vingança”, escreveu o responsável, acrescentando que os Estados Unidos, “sob a liderança do Presidente Donald Trump, nunca hesitarão nem recuarão na defesa do seu povo”.

Até ao momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre a dimensão dos ataques nem sobre eventuais vítimas ou danos causados pela ofensiva.

