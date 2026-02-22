Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr Albusaidi, anunciou no domingo, através das redes sociais, que as conversações entre os Estados Unidos e o Irão estão agendadas para esta quinta-feira em Genebra, com “um impulso positivo para ir mais longe na finalização do acordo”.

Segundo o "Al Jazeera", o anúncio surge num momento em que os Estados Unidos têm vindo a reforçar a sua presença militar na região, gerando receios sobre a possibilidade de um conflito direto com Teerão.

As negociações entre as duas potências visam, segundo diplomatas, reduzir as tensões e buscar soluções diplomáticas para disputas nucleares e regionais que têm marcado as relações bilaterais nos últimos anos.

A comunidade internacional acompanha de perto o desenvolvimento das conversações, considerando que qualquer escalada militar poderia ter consequências significativas para a estabilidade do Médio Oriente e para os mercados energéticos globais.

