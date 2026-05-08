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Teerão acusa Washington de ter violado a trégua ao atingir dois navios no Estreito de Ormuz e zonas civis, enquanto os EUA afirmam que os ataques foram uma resposta a agressões iranianas.

Segundo o exército norte-americano, foram visados alvos responsáveis por ataques a três contratorpedeiros norte-americanos que navegavam na região, classificando as ações do Irão como “não provocadas”. Já a televisão estatal iraniana Press TV afirmou que a situação “regressou à normalidade” nas ilhas e cidades costeiras após várias horas de confrontos.

Os Emirados Árabes Unidos disseram ter intercetado mísseis e drones iranianos horas depois de os EUA afirmarem ter travado ataques contra navios de guerra norte-americanos na zona.

Os novos incidentes colocam em causa a estabilidade do cessar-fogo, embora o Presidente dos EUA, Donald Trump, tenha insistido que o acordo continua em vigor, descrevendo os ataques como “pancadinhas de amor”.

“Eles provocaram-nos hoje. Nós respondemos”, afirmou Trump, garantindo ainda acreditar numa possível solução diplomática, apesar de admitir que um acordo “pode ou não acontecer”.

Os preços do petróleo Brent subiram para cerca de 101 dólares por barril após os confrontos.

Antes destes episódios, circulavam informações sobre possíveis avanços nas negociações entre Washington e Teerão para um acordo temporário, mediado através do Paquistão. No entanto, responsáveis iranianos têm rejeitado concessões, com alguns analistas a apontarem para uma estratégia de prolongamento das negociações.

O Comando Central dos EUA (Centcom) afirmou que forças iranianas lançaram vários mísseis, drones e pequenas embarcações contra navios norte-americanos, sem causar danos, garantindo que respondeu com ataques a instalações militares iranianas.

Teerão, por sua vez, acusa os EUA de violarem o cessar-fogo ao atingirem um petroleiro iraniano e outras embarcações, além de zonas civis em várias localidades costeiras.

As duas partes mantêm versões contraditórias sobre a extensão dos danos, enquanto cresce a incerteza sobre a continuidade da trégua num dos principais pontos estratégicos do comércio global de energia.

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