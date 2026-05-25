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"Temos o que considero ser algo bastante sólido em cima da mesa no que diz respeito à capacidade deles de abrir o Estreito" de Ormuz, mas também "de entrar em negociações" sobre o programa nuclear iraniano, declarou o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio em Nova Deli.

"Pensávamos ter notícias ontem à noite, talvez hoje, mas não me atrevo a avançar muito sobre isso", acrescentou.

Um cessar-fogo está em vigor desde 8 de abril entre o Irão e os Estados Unidos, mas a economia mundial continua a ser abalada pelo quase bloqueio do estratégico Estreito de Ormuz, por iniciativa do Irão, há quase três meses.

Enquanto os Estados Unidos trabalham para chegar a um acordo, o Presidente Donald Trump moderou as esperanças no domingo, apesar dos sinais de progresso de ambos os lados.

"Pedi aos meus representantes que não se apressassem a chegar a um acordo, pois o tempo joga a nosso favor", escreveu Trump na rede social Truth Social, alertando também que o bloqueio imposto pelos EUA aos portos iranianos permaneceria em vigor "até que um acordo seja concluído, certificado e assinado".

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