O plano orçamental do Governo dos EUA propõe reduzir o orçamento da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, em tradução livre) em mais de 27%. Segundo a CNN, os cortes atingem programas de investigação meteorológica e climática, num momento em que o clima está a tornar-se mais "imprevisível, extremo e dispendioso".

A medida prejudica várias indústrias, incluindo a agricultura, que depende de dados meteorológicos precisos e gratuitos, bem como de análises especializadas. A investigação sobre fenómenos climáticos severos, como tempestades intensas e tornados, também podem ser afetada.

"Este plano coloca as comunidades americanas em risco", afirmou o senador democrata Chris Van Hollen, de Maryland, em comunicado à CNN.

Além do corte de 27%, o plano prevê a eliminação do escritório de Pesquisa Oceânica e Atmosférica da NOAA e a suspensão de financiamentos a dados climáticos regionais, investigação sobre o clima e programas de subsídios marítimos. O financiamento do escritório de pesquisa é reduzido em cerca de 75%, e as filiais restantes são transferidas para outros departamentos da NOAA.

Entre os órgãos afetados está o National Severe Storms Laboratory, que estuda tempestades destrutivas, incluindo tornados, e trabalha para aumentar o tempo de antecedência de alertas. Também é afetado o Laboratório de Desenvolvimento Meteorológico, responsável por melhorar produtos de previsão e dados para o público.

Outros cortes atingem o Serviço Nacional Oceânico e o Serviço Nacional de Pesca Marinha, cujas funções são transferidas para o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, sob a alçada do Departamento do Interior. O Centro de Previsão do Tempo Espacial, que monitora a atividade solar e eventos de radiação, passaria para o Departamento de Segurança Interna.

Um documento interno da administração Trump, citado pela CNN, afirma que o Serviço Nacional de Pesca Marinha "deve priorizar a concessão de licenças» para atividades como a perfuração de petróleo offshore, com o objetivo de «libertar a energia americana»

Redução de satélites GeoXO

Além das alterações orçamentais, a NOAA anunciou a redução do número e da capacidade dos satélites de nova geração previstos para as próximas décadas, no âmbito do programa Geostationary Extented Observations (GeoXO) . Inicialmente estavam planeados seis satélites, agora são apenas quatro, com o primeiro lançamento agendado para 2032.

"Esta administração tem uma visão muito estreita sobre o que é a meteorologia. Estes instrumentos podem conduzir a uma melhor aplicação das regras de poluição do ar, ao permitirem medições muito mais precisas", afirmou um responsável da NOAA à CNN.

Cientistas avisam que a redução dos satélites pode resultar em perdas na qualidade das informações, o que afeta previsões de furacões, incêndios, secas e outras condições climáticas severas. Além disso, a decisão afasta o foco da investigação sobre alterações climáticas e restringe a monitorização de gases com efeito de estufa, qualidade do ar e ozono estratosférico.