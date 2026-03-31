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O ataque, que ainda não foi oficialmente comentado pelo Donald Trump ou pelo Pentágono, foi divulgado pelo próprio presidente norte-americano através de um vídeo partilhado nas redes sociais, mostrando as explosões do bombardeamento. Analistas e meios internacionais indicam que a ofensiva fez uso de bombas penetração de grande calibre (bunker buster), disparadas contra um depósito de munições ou infraestrutura estratégica em Isfahan.

Isfahan tem sido apontada pelas agências de inteligência como um dos locais onde o Irão poderá armazenar ou processar urânio altamente enriquecido, material que, no contexto do programa nuclear iraniano, representa um passo técnico crítico em direção à potencial produção de armamento nuclear, embora o Irão sempre negue intenções desse tipo.

O bombardeamento representa uma escalada no conflito iniciado a 28 de fevereiro, quando forças dos EUA e de Israel lançaram ataques coordenados contra alvos no Irão, incluindo instalações nucleares e militares. Nas últimas semanas, Teerão tem respondido com ataques contra posições e ativos de países aliados dos Estados Unidos na região, intensificando ainda mais a tensão entre as partes envolvidas.

Até ao momento, o Irão não apresentou uma confirmação oficial do ataque em Isfahan. O silêncio das autoridades iranianas contrasta com as constantes declarações de líderes do país, que nos últimos dias têm insistido que seus ataques visam forças militares norte-americanas e não civis ou infraestruturas neutras.

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