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De acordo com o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto (MCJD), “a aquisição, formalmente concluída a 10 de agosto, representou um investimento de 73.625,99 euros, dos quais 47.464,10 euros correspondem ao núcleo pessoano e 26.161,89 euros ao conjunto de documentos dos restantes autores portugueses”.

A aquisição “visou um conjunto raro de documentos autógrafos, i.e., escritos pela mão de alguns dos maiores escritores portugueses, num leilão da Cabral Moncada”, realizado em 1 de junho, e as peças adquiridas passam a fazer parte das “coleções da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), reforçando um dos mais importantes repositórios da memória literária do país”, lê-se no comunicado divulgado pelo Ministério da Cultura, Juventude e Desporto (MCJD).

Entre os bens adquiridos, contam-se originais de Vitorino Nemésio, Teixeira de Pascoaes, correspondência entre Camilo e Ana Plácido e poemas e cartas de Fernando Pessoa para Ofélia Queiroz, que “reforçam o espólio” do escritor, conservado pela BNP.

O ministério liderado por Margarida Balseiro Lopes destaca este núcleo do autor de “Mensagem”, por incluir originais “que complementam versões datilografadas já conservadas no espólio pessoano da BNP, bem como correspondência dirigida a Ofélia Queiroz”.

“Até agora, a Biblioteca Nacional conservava apenas uma carta de Pessoa para a sua única namorada conhecida”. “Os documentos, provenientes da sobrinha-neta Maria da Graça Queirós, acrescentam novos elementos sobre a obra do poeta e revelam aspetos menos documentados da sua vida pessoal”.

No mesmo leilão, foi assegurada a compra do manuscrito autógrafo de “O Homem Universal”, de Teixeira de Pascoaes, “que reforça a representação deste autor nas coleções da BNP, onde já se encontra conservado o manuscrito de ‘Um Passeio'”, indica o MCJD.

“Um conto autógrafo de Vitorino Nemésio, ilustrativo dos primeiros anos da produção literária do escritor, e cartas de Camilo Castelo Branco e Ana Plácido, que complementam a informação já existente sobre a trajetória pessoal de ambos e o percurso literário” do autor de “A Queda de Um Anjo”, fazem igualmente parte do conjunto adquirido.

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto considera que “a aquisição e integração destes documentos únicos nas coleções da Biblioteca Nacional de Portugal abrem novas possibilidades de estudo e conhecimento sobre a literatura portuguesa”.

Para Margarida Balseiro Lopes, esta aquisição significa “preservar testemunhos preciosos do processo criativo de alguns dos nossos autores mais relevantes e, ao mesmo tempo, garantir o acesso a todos os interessados”.

Grande parte dos documentos que passam a ser propriedade do Estado “pertencem a escritores cuja obra já é de domínio público, o que potencia a sua digitalização e disponibilização em acesso aberto a investigadores, professores, estudantes e leitores em Portugal ou no estrangeiro”.

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