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A tela pintada a óleo tem dimensões de 50 por 40 centímetros e foi pintada entre 1915 e 1916. Segundo o Público, a obra tinha sido vendida a um colecionador privado português na quarta-feira, dia 24, durante um leilão da Veritas Art Auctioneers.

Num comunicado de imprensa, a Museus e Monumentos de Portugal indica que esta obra irá “enriquecer a coleção do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, reforçando o património público nacional e contribuindo para a preservação e valorização de uma das mais relevantes produções da arte moderna portuguesa”.

Em 2021, a mesma obra ficou sem comprador num leilão da Cabral Moncada. Na altura, a base de licitação foi o valor agora pago.

A tela foi apresentada por Amadeo Souza-Cardoso em exposições no Porto e em Lisboa, em 1916, e foi exposta durante mais de um século.

A leiloeira garantiu que a venda ao colecionador privado foi um recorde para uma obra de Amadeo Souza-Cardoso vendida em leilão porque é “muito difícil” encontrar obras do artista no mercado.