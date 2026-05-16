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Haverá poucos adeptos do Porto que este ano não tenham dançado ou celebrado vitórias ao som da música "Última Dança" de Chico da Tina e Lucas Maia, esta noite na festa do Dragão os adeptos dançaram em conjunto com enquanto a música tocava nos altifalantes do estádio.

Migas que assistia ao jogo a partir de um camarote também dançou com os adeptos, imortalizando assim esta como a dança do campeonato.

Já no dia do jogo que deu o título ao FC Porto, Migas tinha dançado com os adeptos à porta do estádio e, no dia seguinte Lucas Maia juntou-se a Migas nos Aliados para criarem uma versão especial da música com a letra adaptada. "Quero dançar contigo nos Aliados".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Miguel Marques Monteiro (@migas.31)