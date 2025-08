Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O FC Porto informa que, respeitando a vontade expressa pela família, as cerimónias públicas de despedida de Jorge Costa decorrerão amanhã, quarta-feira, no Estádio do Dragão, a partir das 15h00. A esta hora serão abertas as portas para que sócios, adeptos e público em geral possam prestar homenagem ao inesquecível Capitão do FC Porto. Este momento de homenagem terminará pelas 22h00. Mais informações serão divulgadas em momento oportuno", lê-se no comunicado dos azuis e brancos.

Entretanto, em jeito de homenagem, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) também revelou que todos os jogos do fim de semana serão marcados por um minuto de silêncio.