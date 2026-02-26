Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A greve foi convocada pelo Sindicato dos Médicos do Norte, Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte e pelo Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica.

Em causa está o aumento das tarifas do parque de estacionamento da ULS de Braga, em vigor desde 1 de fevereiro, que eleva o custo anual para 612 euros. Segundo os sindicatos, este valor representa um encargo significativo para médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes e outros profissionais que asseguram o funcionamento diário do hospital.

De acordo com as estruturas sindicais, a unidade não dispõe de alternativa de estacionamento nem de uma rede de transportes públicos considerada eficaz, o que, alegam, obriga os trabalhadores a suportar o custo para poderem exercer funções com normalidade. Acrescentam ainda que a escassez de lugares, associada ao aumento de preços, tem provocado constrangimentos, atrasos e desgaste físico e psicológico, comprometendo a organização do trabalho.

A paralisação tem como principais reivindicações a isenção total e permanente do pagamento de estacionamento para todos os profissionais da ULS de Braga, o fim da isenção aplicada apenas ao Conselho de Administração e Direções, a criação de um acesso rodoviário exclusivo para profissionais e a negociação, entre a ULS de Braga e a ACSS, com a entidade gestora do parque, das obras consideradas necessárias.

Os sindicatos defendem ainda que a ACSS renuncie aos 25% da receita do estacionamento pago pelos profissionais, canalizando esse valor para viabilizar a gratuitidade.

As estruturas sindicais afirmam manter disponibilidade para encontrar uma solução imediata, mas sustentam que não aceitarão que trabalhadores e utentes continuem a suportar os custos associados ao parque de estacionamento.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.