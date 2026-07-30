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A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quinta-feira, 30 de julho, aponta para um dia de céu em geral pouco nublado ou limpo em Portugal continental, embora com períodos de maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro, sobretudo no litoral, até ao meio da manhã e a partir do final da tarde.

Está também prevista a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro durante a manhã em alguns locais, em especial junto à faixa costeira.

O vento deverá soprar em geral fraco do quadrante oeste, tornando-se moderado, entre 20 e 35 km/h, do quadrante norte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro durante a tarde.

Quanto às temperaturas, é esperada uma pequena descida em grande parte do território continental. A exceção será o Algarve, onde a temperatura máxima deverá subir.

Na Grande Lisboa, a previsão indica céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante norte e uma pequena descida da temperatura.

Já no Grande Porto, o céu deverá apresentar períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã e novamente a partir do final da tarde. O vento soprará em geral fraco, predominando de noroeste, mantendo-se a possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal na faixa costeira. Também nesta região é esperada uma pequena descida da temperatura.

No estado do mar, a costa ocidental terá ondas de noroeste com cerca de um metro, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a um metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 19ºC e os 21ºC em ambas as costas.

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