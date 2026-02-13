Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num tom mais tranquilo, após o pico de precipitação ter passado, um jornalista perguntou há quanto tempo a presidente da Câmara não dormia.

O Presidente da República elogiou-a: "Esta presidente é excecional. Eu respeito todos os autarcas, mas Coimbra passou um aperto e ela esteve sempre muito tensa."

"Comunica como praticamente ninguém consegue comunicar", acrescentou.

Questionada sobre como se toma a decisão de retirar pessoas das zonas de risco, a presidente respondeu: "Com o objetivo de salvar pessoas. Para mim é fácil decidir, se tenho os dados e se há uma grande probabilidade de uma cheia. Eu tomo uma decisão".

O objetivo é, principalmente, proteger as "gentes que a elegeram", sendo a autoridade máxima da Proteção Civil ali, "aqui não pode haver medos nem receios".

"Vai ser o filme seguinte", respondeu Marcelo à questão sobre os reparos a tratar. "Cada dia seu cuidado. Hoje era o dia em que o problema era Coimbra, mais especificamente, a bacia do Mondego. Está passado". "Felizmente Sado está a correr bem, Tejo está a correr razoavelmente bem, assim como o Guadiana", adicionou.

Sobre os apoios, Marcelo diz que esse é o "segundo capítulo". "Primeiro apoiar os que precisam de imediato. O Primeiro-Ministro esteve e está a tomar medidas. Ainda ontem promulguei dois diplomas que criam regimes excecional de aceleração de obras, sem problemas fiscais", continou.

Abordado sobre a visita a Coimbra, o Presidente da República respondeu que é "um sinal muito positivo", pois "as pessoas têm de ter confiança em quem manda". "E esta presidente da Câmara e outros presidentes da Câmara para sermos justos. E há que dizer também que o Governo fez o que pode e o que não, e em particular, o Primeiro-Ministro que agora é ministro da Administração Interna, também está a fazer o que pode e que não pode para criar confiança. Isso é o fundamental."

Sobre o acumular das pastas por parte de Luís Montenegro, respondeu que foi "uma decisão muito inteligente" que apoio.

