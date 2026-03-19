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Durante o debate, a deputada do Chega Madalena Cordeiro afirmou que o objetivo do projeto do partido é impedir processos de transição de género em menores, alegando existirem casos de arrependimento. Pelo PSD, Andreia Neto defendeu maior “responsabilidade e ponderação” na legislação, propondo a exigência de uma declaração médica para a mudança de nome e género no registo civil, como forma de garantir decisões com impacto permanente e proteger a dignidade das pessoas. Já o CDS-PP, pela voz de Paulo Núncio, alinhou na mesma linha, afirmando que o tema diz respeito à proteção de crianças.

À esquerda, as propostas foram amplamente criticadas. A deputada socialista Isabel Moreira acusou o PSD de se aproximar da “cartilha da extrema-direita” e defendeu os direitos das pessoas trans. Também o Livre apelou a deputados sociais-democratas para votarem contra os diplomas, enquanto o PCP considerou tratar-se de um “perigoso retrocesso” e o Bloco de Esquerda acusou os proponentes de quererem retirar direitos e aumentar o sofrimento de crianças trans.

A Iniciativa Liberal foi o único partido da direita a rejeitar as propostas, defendendo que não aceita retrocessos nas liberdades individuais. PAN e JPP também criticaram as iniciativas, traçando uma linha vermelha contra qualquer recuo em direitos humanos.