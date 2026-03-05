Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um dos sete agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) detidos esta quarta-feira no âmbito da investigação às alegadas agressões na esquadra do Rato, em Lisboa, realizou uma cirurgia plástica ao rosto após a detenção dos dois primeiros polícias relacionados com o caso, avança a CNN Portugal.

De acordo com o Observador, o comando da PSP tomou conhecimento da intervenção cirúrgica logo no início do inquérito. A operação estética terá ocorrido depois das primeiras detenções, realizadas em julho do ano passado, por suspeitas de tortura grave, violação, agressões e abuso de poder na esquadra.

A investigação não descarta que a cirurgia possa ter tido como objetivo dificultar a identificação do agente pelas vítimas, embora a mesma tenha sido reconhecida, segundo a fonte.

O caso levou à detenção de sete agentes, alguns da Esquadra do Rato e outros da Esquadra do Bairro Alto. A PSP garantiu que estas detenções não comprometem o funcionamento das esquadras, que mantêm efectivos suficientes para assegurar o desempenho normal das funções.

O Ministério da Administração Interna (MAI) afirmou acompanhar “com a maior preocupação” os desenvolvimentos da investigação, sublinhando que as detenções demonstram que “as instituições do Estado estão a funcionar e que quaisquer suspeitas de comportamentos ilegais por parte de agentes das forças de segurança serão investigadas com total rigor”.

