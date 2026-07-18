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Segundo o município, o apoio pretende aliviar o esforço financeiro das famílias, promover melhores condições de aprendizagem e favorecer o sucesso escolar. O executivo liderado pelo independente Carlos Silva refere ainda que o cheque constitui um incentivo à economia local, ao promover a aquisição de bens e serviços educativos na rede de estabelecimentos aderentes do concelho, contribuindo para a dinamização do comércio local, de acordo com a Agência Lusa.

O regulamento foi concebido para assegurar que o apoio chega de forma abrangente e equitativa a todas as crianças e alunos elegíveis, de acordo com os requisitos definidos.

A autarquia destaca ainda que a realidade demográfica e social de Esposende demonstra que uma parte significativa das crianças em idade pré-escolar frequenta estabelecimentos geridos por Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). Nesse sentido, o Cheque Educação abrangerá igualmente as crianças que frequentam a educação pré-escolar nestas instituições, desde que cumpram os critérios de elegibilidade previstos no regulamento.

De acordo com o município, esta opção garante que nenhuma criança é excluída em função da natureza da instituição que frequenta, reconhecendo o papel das IPSS na rede de educação pré-escolar e assegurando que todas as famílias elegíveis beneficiam da medida em condições de igualdade.

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