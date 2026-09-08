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O Esporão apresentou duas novas referências de menor graduação alcoólica: o Ameal Oito 2025, um Loureiro dos Vinhos Verdes com 8% de álcool, e o Murças 10,5% 2024, um Douro produzido maioritariamente a partir de Touriga Franca.

As duas novidades partilham uma abordagem assente na escolha do momento da vindima. Segundo a empresa, as uvas são colhidas quando apresentam maior frescura e menor graduação alcoólica potencial, procurando preservar no vinho as características naturais da matéria-prima.

O Ameal Oito 2025 resulta de uma abordagem à casta Loureiro, procurando destacar uma expressão mais fresca e leve da região dos Vinhos Verdes. Já o Murças 10,5% 2024 é produzido no Douro, maioritariamente a partir de Touriga Franca, com o objetivo de combinar menor graduação alcoólica com frescura e carácter.

"Não forçámos nada. Escolhemos o momento certo para vindimar e deixámos que cada casta se exprimisse de forma natural. A graduação mais baixa foi o que a natureza nos deu nesse ponto da colheita. São vinhos luminosos, frescos e fiéis ao seu lugar", afirma Mafalda Magalhães, responsável pela Enologia e Viticultura da Quinta do Ameal e da Quinta dos Murças.

As duas referências passam a integrar os portefólios da Quinta do Ameal e da Quinta dos Murças, respetivamente, e estão disponíveis em garrafas de 750 mililitros.

A apresentação destas referências surge num contexto de procura por vinhos com menor teor alcoólico, mantendo a identidade das regiões e das castas utilizadas. No caso do Esporão, a empresa sublinha que a menor graduação resulta sobretudo da decisão sobre o momento da colheita, e não de uma redução posterior do álcool no vinho.

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