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Segundo o Jornal de Notícias, a Câmara Municipal de Espinha colocou de forma permanente dois nadadores-salvadores, para assegurar uma "vigilância ativa" na Praia da Baía, avança a autarquia em comunicado.

Além disso, será reforçado o estado de prontidão do Dispositivo de Salvamento Aquático dos Bombeiros do Concelho de Espinho, por forma a garantir uma "capacidade de mobilização imediata de moto 4x4 e mota de água de salvamento para toda a frente marítima", avança o comunicado citado pelo JN.

O reforço do segurança vai ocorrer durante 15 dias, tendo começado neste sábado e devendo prolongar-se até ao domingo dia 12 de abril, entre as 10 e as 19 horas.

"A decisão resulta da avaliação de risco realizada, antecipando uma maior afluência às praias do concelho, apesar da época balnear oficial ainda não ter tido início", explica a câmara liderada por Jorge Ratola, do PSD.

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