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A atividade terá lugar entre as 18h3o e as 20h30, na Avenida Maia/Brenha, junto à Praia da Baía. Durante esse período, a equipa do Planetário estará disponível para explicar o fenómeno, responder às questões do público e disponibilizar equipamentos de observação adequados, caso as condições meteorológicas sejam favoráveis.

Segundo o município, Espinho afirma-se como uma referência nacional na divulgação da astronomia, sendo esta iniciativa mais um exemplo da aposta do Centro Multimeios na promoção do conhecimento científico junto da comunidade.

Em Espinho, o eclipse atingirá uma ocultação máxima de cerca de 98% do disco solar, proporcionando um fenómeno de grande impacto visual. Em Portugal continental, a ocultação do Sol deverá variar entre 92% e 100%, consoante a localização geográfica.

A autarquia e o Centro Multimeios alertam ainda para a necessidade de cumprir todas as regras de segurança durante a observação. Recordam que o Sol nunca deve ser observado diretamente a olho nu nem com recurso a filtros improvisados, como óculos de sol, radiografias ou vidros fumados, devido ao risco de danos irreversíveis na visão. A observação deve ser feita apenas com filtros certificados ou através de métodos indiretos, sendo o acompanhamento por especialistas apontado como a forma mais segura de assistir ao fenómeno.

A participação na iniciativa é gratuita e aberta a toda a comunidade.

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