Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Live Nation, o espetáculo, marcado para 18 de julho no Hipódromo Snai La Maura, foi interrompido devido às condições meteorológicas adversas, que incluíram trovoadas e granizo, tendo o recinto sido evacuado em segurança.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram pedras de granizo de grandes dimensões a cair sobre o público, acompanhadas por vento forte e chuva intensa, depois de o artista porto-riquenho já ter iniciado a atuação.

A promotora informou ainda que todos os espectadores que adquiriram bilhete serão reembolsados na totalidade.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.