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Segundo a Live Nation, o espetáculo, marcado para 18 de julho no Hipódromo Snai La Maura, foi interrompido devido às condições meteorológicas adversas, que incluíram trovoadas e granizo, tendo o recinto sido evacuado em segurança.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram pedras de granizo de grandes dimensões a cair sobre o público, acompanhadas por vento forte e chuva intensa, depois de o artista porto-riquenho já ter iniciado a atuação.

A promotora informou ainda que todos os espectadores que adquiriram bilhete serão reembolsados na totalidade.