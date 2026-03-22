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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou apoio ao primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, com as eleições legislativas marcadas para o próximo mês.

Num vídeo transmitido na conferência conservadora Conferência de Ação Política Conservadora. (CPAC) Hungria, em Budapeste, Trump descreveu Viktor Orbán como um “líder fantástico” e elogiou a sua governação, afirmando que o chefe do governo húngaro “mostrou ao mundo inteiro o que é possível quando se defendem as fronteiras, a cultura, a herança, a soberania e os valores”.

“Espero que ele vença, e espero que vença por uma grande margem”, acrescentou o presidente norte-americano.

O apoio de Trump surge numa fase politicamente delicada para Viktor Orbán, que há mais de um ano surge atrás nas sondagens face ao principal adversário, o líder centrista Péter Magyar, do partido Tisza (Respeito e Liberdade). As sondagens apontam para uma possível vantagem de nove a 11 pontos percentuais para a oposição nas eleições de 12 de abril, consideradas decisivas para o futuro político da Hungria.

Viktor Orbán respondeu ao apoio norte-americano afirmando que o Ocidente “melhorou” desde o regresso de Trump à presidência, defendendo a reversão de políticas progressistas e a recuperação de valores tradicionais ligados à família e ao cristianismo.

O encontro em Budapeste reuniu várias figuras da direita radical europeia, incluindo representantes de partidos como o Vox (Espanha), o Chega (Portugal), a EKR (Estónia)e o Lei e Justiça (Polónia).

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