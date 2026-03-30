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Madrid não autorizou qualquer plano de voo associado às operações militares contra o Irão, incluindo missões de combate ou de reabastecimento em voo. A decisão abrange também aviões norte-americanos destacados noutros países europeus, como o Reino Unido e a França, que ficaram impedidos de atravessar o espaço aéreo espanhol.

A mesma fonte indica que o veto se estendeu às bases de Base Naval de Rota e da Base Aérea de Morón, tradicionalmente utilizadas pelas forças armadas dos EUA no âmbito de acordos bilaterais. A informação foi posteriormente confirmada por fontes do Executivo espanhol citadas pela agência Europa Press.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, já tinha assumido no Parlamento que o Governo recusou qualquer colaboração logística com Washington neste conflito, classificando a ofensiva militar contra o Irão como “ilegal”. Segundo o chefe do Governo, todos os pedidos relacionados com a operação foram rejeitados, sem exceções.

Sánchez reconheceu que a decisão implicou dificuldades diplomáticas, mas defendeu que Espanha atuou em conformidade com os acordos em vigor e com o princípio da soberania nacional. O líder do Executivo reiterou ainda a oposição do seu Governo a intervenções militares realizadas fora do quadro do direito internacional.

Segundo o El País, nas semanas que antecederam os primeiros ataques, a 28 de fevereiro, decorreram negociações intensas entre Madrid e Washington sobre o papel das infraestruturas militares espanholas, negociações que acabariam por resultar na decisão final de veto.

Desde o início da escalada militar, o Governo espanhol tem condenado tanto os ataques ao Irão como a resposta de Teerão, alertando para as consequências de um conflito que, segundo Pedro Sánchez, representa um “desastre absoluto” e um risco superior ao cenário vivido durante a guerra do Iraque, em 2003.

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