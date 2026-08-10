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Segundo o The Guardian, as autoridades espanholas receiam que a concentração de visitantes e o aumento do trânsito dificultem a resposta dos meios de emergência caso deflagrem incêndios em zonas rurais. A polícia estima que sejam realizadas cerca de 1,5 milhões de deslocações adicionais de automóvel na quarta-feira.

O calor persistente e a escassez de precipitação criaram condições favoráveis à propagação de incêndios, que nas últimas semanas já afetaram extensas áreas de Espanha, incluindo um grande fogo a oeste de Madrid.

Perante o risco, foi proibido estacionar nas bermas das estradas ou junto a vegetação seca. As autoridades também proibiram a realização de churrascos e o lançamento de fogo de artifício.

Na região de Valência, as medidas de precaução são ainda mais restritivas: os parques naturais foram encerrados e foi proibida a circulação pedonal em caminhos rurais.

Espanha está entre os melhores locais da Europa para observar o eclipse solar total. O Ministério das Finanças espanhol estima que 460 mil turistas estrangeiros viajarão especificamente para assistir ao fenómeno.

O eclipse atravessará Espanha e poderá ser observado nas melhores condições numa faixa com cerca de 200 quilómetros de largura, que se estende desde A Coruña, no noroeste atlântico, até Maiorca, no Mediterrâneo.

A procura por alojamento nas pequenas localidades e aldeias situadas ao longo do percurso do eclipse é elevada, com os espaços disponíveis esgotados há meses. Também foram criados observatórios improvisados por habitantes locais.

A NASA instalou quatro telescópios de elevada potência junto a uma igreja românica na pequena aldeia de Villalibado, no noroeste de Espanha. A agência espacial norte-americana irá transmitir o eclipse em direto para mais de 10 milhões de espectadores.

Villalibado esteve abandonada durante décadas antes de ser recuperada como destino turístico. A NASA escolheu a localidade depois de quase um ano à procura do local considerado ideal para observar o eclipse.

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