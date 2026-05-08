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O secretário de Estado da Saúde de Espanha, Javier Padilla, confirmou a existência de um caso suspeito de hantavírus em Alicante. Segundo o El País, trata-se de uma passageira que terá viajado no mesmo avião que transportava uma das pessoas que acabou por morrer em Joanesburgo, na África do Sul, após viagem no cruzeiro MV Hondius.

De acordo com as autoridades, existe ainda outra pessoa envolvida no mesmo circuito de viagens: um passageiro que esteve no mesmo voo, ficou uma semana em Barcelona e regressou depois ao seu país de origem, a África do Sul. Até ao momento, não há confirmação de sintomas associados a este caso.

O surto está ligado ao cruzeiro MV Hondius, de onde vários passageiros terão sido expostos ao vírus. Segundo Javier Padilla, nenhum dos 14 passageiros espanhóis a bordo do navio manifestou oposição à quarentena voluntária, medida que visa reduzir o risco de propagação da doença.

O Ministério da Saúde espanhol anunciou ainda o envio de uma equipa para Tenerife, onde está previsto que o cruzeiro atraque no domingo. Os passageiros serão desembarcados em lanchas e os cidadãos espanhóis serão posteriormente transportados para Madrid num avião militar.

Espanha está também a coordenar com 22 países a repatriação dos restantes passageiros do navio, que ultrapassam uma centena. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), foram já confirmados cinco casos de infeção e três suspeitos relacionados com o surto.