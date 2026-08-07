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Recentemente, a Itália decidiu implementar controlos fonteiriços no passado dia 1 de agosto, na sequência da entrada maciça de pessoas em Ceuta provenientes de Marrocos.

O governo espanhol tinha solicitado esta sexta-feira às autoridades italianas que os levantassem antes do final do próximo domingo ou, caso contrário, adotaria medidas "proporcionais" para proteger os interesses e a dignidade dos cidadãos espanhóis.

Com o pedido rejeitado pelo governo italiano, que advertiu que não aceitava ultimatos, o governo de Pedro Sánchez decidiu agir da mesma forma e impor esses controlos aos viajantes provenientes da Itália. O executivo de Madrid justifica esta decisão face à "pressão migratória irregular persistente que o país transalpino sofre".

Os controlos fronteiriços estarão em vigor a partir das 00:00 horas deste sábado, 8 de agosto, e consistirão na verificação da identidade (passaporte) e nacionalidade dos viajantes e, no caso de nacionais de países terceiros, do visto ou autorização de residência.

Estas medidas serão aplicadas de forma aleatória e permanecerão em vigor até às 00:00 horas do próximo dia 7 de setembro, salvo se uma alteração nas circunstâncias que motivaram a sua adoção aconselhar a modificação desse prazo.

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