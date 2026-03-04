Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em conferência de imprensa, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, desmentiu “categoricamente” que o país tenha acordado qualquer tipo de cooperação militar com Washington.

Segundo a Reuters, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Espanha terá concordado em cooperar com os Estados Unidos em termos militares, um dia depois de o presidente Donald Trump ter ameaçado cortar relações comerciais com Madrid devido à sua posição crítica relativamente aos ataques dos EUA e Israel contra o Irão. “Creio que ouviram a mensagem do presidente alto e claro. Pelo que percebi nas últimas horas, concordaram em cooperar com os militares norte-americanos”, disse Karoline Leavitt durante uma conferência de imprensa.

De manhã, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, resumiu a posição de Espanha face ao conflito internacional em quatro palavras: “Não à guerra”. Com esta declaração, Madrid procura clarificar o seu papel e reforçar o compromisso com a diplomacia, sublinhando que não participará em ações militares conjuntas.

