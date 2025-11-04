Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O governo espanhol concedeu a nacionalidade a 170 descendentes de voluntários das Brigadas Internacionais, em reconhecimento à luta contra o fascismo durante a Guerra Civil e a ditadura de Franco.

Estima-se que cerca de 32 mil pessoas tenham integrado estas brigadas entre 1936 e 1939, incluindo 2.500 britânicos e irlandeses, dos quais mais de 500 morreram em combate. Num ato em Madrid, o primeiro-ministro Pedro Sánchez afirmou ser “uma honra chamar compatriotas” aos descendentes e destacou a importância de defender a democracia “num momento em que volta a estar ameaçada”.

A cerimónia coincidiu com as comemorações do 50.º aniversário da morte de Francisco Franco e incluiu ainda um tributo a 18 vítimas da ditadura, entre elas o poeta Federico García Lorca e o cineasta Luis Buñuel.

Durante o evento, Sánchez anunciou que o Conselho de Ministros aprovará ainda este mês um Real Decreto para identificar e remover símbolos e elementos fascistas de espaços públicos, “sem desculpas nem demoras”. O governo notificou também oficialmente a Fundación Francisco Franco da sua intenção de a extinguir, por promover “apologia do franquismo” e “denegrir a dignidade das vítimas”.

Entre os homenageados estiveram figuras conhecidas e anónimas, como a lexicógrafa María Moliner, a pintora surrealista Maruja Mallo, o sindicalista Melchor Rodríguez (“o Anjo Vermelho”) e María Luisa Ramos Barril, sobrevivente do campo de concentração de Mauthausen, presente no ato aos 98 anos. A sobrinha de García Lorca, Laura García Lorca, agradeceu o “compromisso com a memória democrática” e sublinhou que “a democracia constrói-se sobre a memória, nunca sobre o esquecimento”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.