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O executivo liderado por Pedro Sánchez prevê mobilizar 309 milhões de euros para Ceuta em quatro meses para despesas com segurança, apoio aos migrantes e reforço dos serviços públicos. De acordo com o El País, o valor representa 16% do PIB de Ceuta.

Após o Conselho de Ministros, o vice-presidente do Governo e ministro da Economia, Carlos Cuerpo, explicou que 90 milhões de euros estão destinados à segurança, 80 milhões a apoios a empresas e trabalhares, enquanto 21 milhões de euros vão ser investidos nos serviços essenciais, como saúde, educação, justiça e distribuição de água. Os restantes 118 milhões de euros destinam-se ao acolhimento de crianças migrantes não acompanhadas.

“O principal objetivo do decreto é dar confiança tanto às empresas como aos trabalhadores”, afirmou Carlos Cuerpo. O ministro garantiu que Ceuta registou quebras nas atividades no último mês, depois da entrada irregular de cerca de 72.000 pessoas em menos de 24 horas, a 30 e 31 de julho.

O Governo aprovou ainda uma lista de espaços para abrigar migrantes que estão a viver nas ruas de Ceuta, incluindo áreas no porto, terrenos do Ministério da Habitação e um quartel.

Dados recentes divulgados pelo Governo espanhol indicam que, dos cerca de 72.000 migrantes, permanecem cerca de 5.000 em Ceuta, incluindo 1.200 menores.

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