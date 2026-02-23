Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“A suspensão [do fornecimento de energia elétrica à Ucrânia] será levantada assim que o trânsito de petróleo para a Eslováquia for restabelecido. Em caso contrário, tomaremos outras medidas recíprocas“, acrescentou.

Fico ameaçou também reconsiderar as suas “posições até agora construtivas sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia“, se a Ucrânia “continuar a prejudicar os interesses” da Eslováquia.

Após o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, a União Europeia (UE) impôs uma proibição à maior parte das importações de petróleo proveniente da Rússia.

No entanto, o oleoduto Druzhba (“amizade” em russo) foi temporariamente excluído da proibição, para permitir aos países da Europa Central encontrarem soluções alternativas.

A Hungria e a Eslováquia continuam, porém, a importar petróleo russo através daquele oleoduto, que já foi diversas vezes alvo de ataques aéreos ucranianos.

Segundo Kiev, o oleoduto Druzhba foi danificado a 27 de janeiro por ataques aéreos russos. Mas, de acordo com a Eslováquia e a Hungria, foram realizadas as reparações necessárias, e a Ucrânia está deliberadamente a bloquear o abastecimento de petróleo para “exercer chantagem” sobre a Hungria, que se opõe à sua adesão à UE.

Esta segunda-feira, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, vetou o 20.º pacote de sanções europeias impostas à Rússia desde a invasão da Ucrânia, invocando como argumento a situação do oleoduto Druzhba.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.