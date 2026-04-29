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A conversa, de acordo com a CNN Portugal, remonta à véspera de Natal de 2022 e envolve António Costa e o consultor Diogo Lacerda Machado, a propósito do desenvolvimento do projeto da Start Campus em Sines.

Na chamada, Lacerda Machado descreve ao então primeiro-ministro a evolução do investimento, referindo uma “dinâmica extraordinária” e a entrada de investidores norte-americanos no projeto. “O projeto está com uma dinâmica extraordinária e, ao que parece, os americanos vão finalmente entrar a sério em Sines”, terá afirmado o consultor.

António Costa responde fazendo referência a contactos com o chefe de gabinete da altura e comentando o enquadramento europeu em relação ao investimento estrangeiro. A conversa é agora considerada relevante no contexto da investigação por demonstrar a existência de diálogo sobre o projeto, contrariando declarações públicas anteriores dos envolvidos.

Em novembro de 2023, António Costa afirmou publicamente que Diogo Lacerda Machado “nunca por nunca” tinha abordado consigo o projeto do data center de Sines. Por seu lado, o consultor defendeu em sede judicial que não existia prova de ter discutido o tema com o então primeiro-ministro.

A escuta agora tornada pública é interpretada como um elemento que entra em conflito com essas versões, acrescentando um novo capítulo ao enquadramento da investigação.

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