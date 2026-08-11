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De acordo com o El País, a operação secreta para retirar Donald Trump de Ancara, a capital turca, aconteceu no dia 8 de julho.

Trump tinha chegado à cimeira da Aliança Atlântica a bordo do novo avião presidencial, um Boeing 747-8 oferecido pelo Qatar. No entanto, no regresso, as autoridades norte-americanas decidiram alterar os planos e retirar o presidente de forma discreta da capital turca.

O plano foi mantido em segredo até para vários elementos da comitiva presidencial. Os jornalistas que viajavam a bordo do Air Force One e muitos dos funcionários da Casa Branca que acompanhavam Trump no regresso a Washington desconheciam a operação.

O presidente foi transportado num camião de catering desde a zona onde se encontrava o antigo avião presidencial até ao avião militar que aguardava na pista. Tratava-se de um Air Force C-32A, de menor dimensão, que seria utilizado para o transporte de Trump.

Ao mesmo tempo, outro avião presidencial descolou da Turquia com o objetivo de funcionar como um engodo. A operação pretendia dificultar a identificação da aeronave que transportava efetivamente o presidente e reduzir o risco de que os potenciais atacantes conseguissem localizar Trump durante a viagem.

A própria comunicação pública de Trump contribuiu para manter a aparência de que regressaria aos Estados Unidos no antigo Air Force One. No dia 8 de julho, o presidente escreveu que, por nostalgia, levaria o antigo avião presidencial da Turquia até Mildenhall, no Reino Unido, descrevendo a deslocação como uma oportunidade para os militares apreciarem a nova incorporação à frota da Força Aérea.

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